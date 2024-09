Acusados de serem os mandantes de um assassinato, em 2023, que terminou na morte de um jovem de 21 anos e de um menino de 4 anos, Felipe Henrique Pereira e Guilherme Henrique Gomes Machado foram condenados a 45 e 35 anos de prisão em regime fechado. O julgamento aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quarta-feira (18/9).

Os réus respondiam por duplo homicídio com as qualificadoras motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas e, ainda, por corrupção de menores.

Segundo a acusação do Ministério Público de Minas Gerais, os dois aliciaram dois adolescentes para cometeram o crime.

O crime aconteceu no dia 21 de outubro do ano passado, na rua Duque de Caxias, no bairro São José Operário. As vítimas, Marcelo Duarte Oliveira e a criança Danilo Rafael, estavam na frente de uma casa, lavando uma moto, quando os atiradores passaram e abriram fogo.

Marcelo, que era o alvo dos atiradores, foi atingido por vários disparos, tentou correr, porém foi perseguido e baleado. A criança estava no local por acaso. As vítimas não tinham parentesco.

Marcelo teria se relacionado com ex-namoradas dos acusados, por isso se tornou desafeto dos mandantes do crime e essa seria a motivação do homicídio. Eles ficaram em silêncio durante o júri, que durou cerca de 10 horas.