Motorista foi resgatado em estado grave e passageiro morreu no local do acidente

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta matou uma pessoa e deixou outra ferida na BR-040, em Três Marias, na Região Central de Minas, na madrugada desta quinta-feira (19/9).





A batida entre os dois veículos de carga aconteceu na altura do km 294. As vítimas ficaram presas às ferragens do caminhão envolvido na colisão.





O motorista do veículo foi retirado em estado grave e encaminhado para o hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Três Marias.





O passageiro do caminhão morreu no local do acidente. Segundo informações dos militares, a vítima sofreu traumas múltiplos, incluindo lacerações graves no abdômen e na região inferior da bacia. O óbito foi constatado por um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Curvelo.

Após a liberação do corpo da vítima, a equipe dos Bombeiros repassou a situação ao perito da Polícia Civil, que compareceu ao local para dar continuidade às investigações. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência. A pista foi liberada no início da manhã de hoje.