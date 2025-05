BH: dupla morta a tiros por policiais tentava matar homem de facção rival

Os integrantes da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV), mortos a tiros em confronto com a polícia na noite dessa quinta-feira (1/5), no bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, se preparavam para matar um homem de uma facção rival. Os suspeitos, de 30 e 35 anos, receberam ordens para executar o rival, mas entraram no tiroteio com agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) durante uma operação contra o grupo criminoso que tem assustado moradores da região.

De acordo com a PMMG, os militares receberam sete denúncias de homens armados na Avenida Country Clube por volta de 21h30 de ontem. Os moradores do bairro relataram pelo 190 que seis indivíduos, fortemente armados e liderados por um homem, estavam rondando as redondezas. As denúncias chegaram aos policiais enquanto eles realizavam um patrulhamento com o objetivo de intensificar medidas preventivas diante da atuação do CV. No último sábado (26/4), um jovem de 19 anos foi morto no bairro por um membro da facção.

A patrulha, então, tornou-se uma operação para interceptar os suspeitos, que, segundo as denúncias, carregavam armas e granadas. Por volta de 22h dessa quinta, policiais realizaram o cerco e bloqueio das ruas Domingos Rodrigues e Joaquim Teixeira dos Anjos e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e o Pegasus, helicóptero da PMMG.

Segundo a PMMG, ao abrir a porta da viatura, os policiais ouviram disparos e reagiram contra a agressão. Foram identificados três homens, que trocaram tiros com a polícia. Dois deles foram atingidos enquanto o terceiro fugiu sentido bairro Castanheiras, em Sabará, na Grande BH, e ainda não foi localizado. Foram encontradas duas pistolas de calibre 9 milímetros (mm), sendo uma delas com kit rajada e carregador alongado para 30 munições. Os criminosos foram socorridos e encaminhados ao hospital João XXIII, mas morreram na unidade de saúde.

Além do armamento, foram recolhidos 23 papelotes de cocaína, 75 pedras de crack, 30 buchas de maconha, seis buchas de haxixe, dois rádios comunicadores, 13 aparelhos celulares e 26 munições ponto 380.

Com a ação policial, um homem que havia sido sequestrado e feito refém conseguiu fugir dos criminosos. Ele se apresentou à polícia como integrante de uma facção rival e informou ter sido levado pelos homens para ser executado a mandado do líder do CV. Conforme relatado aos policiais, a vítima foi pega e os criminosos enviaram uma foto dele para o chefe, que deu o aval para matá-lo. O homem, de 33 anos, foi conduzido à delegacia como vítima de tentativa de homicídio. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.

Guerra entre facções

Há menos de uma semana, um jovem de 19 anos foi morto pelo Comando Vermelho no bairro. No último sábado, um grupo que se passava por policiais civis invadiu a casa de uma família, retirou um jovem e o executou com 14 tiros de fuzil .556. No local do homicídio os suspeitos fizeram várias pichações da facção com tinta vermelha. As iniciais de um dos suspeitos do crime também foram pichadas no local.

Segundo informações da PMMG, oito homens chegaram de carro à comunidade e foram direto à casa da vítima. Eles diziam ser da Polícia Civil (PCMG) e afirmaram que tinham ido buscar um criminoso. Assim, foram até a casa do jovem, que foi tirado à força do local e levado até o escadão da antiga Rua JK, onde foi executado.

Também deixaram um recado para um traficante antigo que atua no Taquaril e que teria se aliado a uma facção rival do Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro (TCP), jurando-o de morte. De acordo com a PM, o jovem morto era aliado desse traficante, o que seria consequência da guerra entre o Comando Vermelho e o TCP que chegou a BH.

O mandante da execução é um homem de 37 anos, um dos chefes do tráfico, que tem vários mandados de prisão em aberto, além de uma fuga registrada em 2023, quando escapou do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ele teria ido para o Rio de Janeiro, se aliado ao Comando Vermelho, retornado posteriormente a capital mineira e, desde então, vem cometendo uma série de crimes, especialmente homicídios no Taquaril, entre eles o assassinato do filho de outro traficante do bairro. Eles foram amigos de infância, mas acabaram se tornando inimigos, o que deflagrou a guerra.