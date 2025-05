Operações da PM contra tráfico de drogas prendem cinco pessoas no feriado

Operações da Polícia Militar prenderam ao menos quatro pessoas e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas no feriado do Dia do Trabalhador, quinta-feira (1º/5), na Região do Vale do Rio Doce.

Em Governador Valadares, os agentes receberam denúncias de que um indivíduo, de 21 anos, a mando de um homem preso em uma operação policial passada, estava vendendo entorpecentes na região do bairro Altinópolis.

O homem foi visto saindo de uma casa e, ao perceber a chegada da viatura policial, tentou fugir a pé, mas foi cercado e detido. Nada de ilícito foi encontrado com ele durante busca pessoal, mas, nas buscas no imóvel deixado por ele instantes antes da abordagem, a polícia encontrou 70 pedras de crack e 12 barras de maconha.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem outras passagens pela polícia por tráfico. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

Na cidade de Mantena, um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas. A polícia recebeu informações de que diversos indivíduos estavam em uma casa alugada e trabalhavam na venda e fabricação de drogas.

A PM foi até o endereço e confirmou a denúncia. Durante a ação, os indivíduos fugiram por uma área de mata localizada ao lado do imóvel. A polícia fez buscas na região e prendeu um jovem.

Na casa, os militares apreenderam 51 pedras de crack, um tablete 80 de crack, 76 papelotes de cocaína, quatro vidros de água boricada, um vidro de acetona, cinco celulares, um liquidificador, um documento de identidade, uma balança de precisão, nove tabletes de maconha, 18 porções de maconha, R$170 em dinheiro e um caderno de anotações.

Em Guanhães, um adolescente, de 17 anos, foi preso com 15 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, materiais utilizados para fracionar e embalar drogas e R$ 69,30 em dinheiro.

O menor foi conduzido até a delegacia juntamente com o responsável legal para devidas providências.

Polícia localizou diversas pedras de crack, R$ 200 reais em dinheiro e um papelote de cocaína em casa de suspeita na cidade de Itueta PMRV/Divulgação

Em Itueta, duas pessoas foram presas por tráfico em ocorrências diferentes. Inicialmente, a polícia foi até a casa de uma mulher depois de receber denúncias de que ela é associada com um grupo criminoso e estava vendendo drogas no imóvel.

Ela recebeu os militares e, durante a ação, foi até a cozinha para mexer nas panelas. Desconfiados, os PMs foram até o cômodo e encontraram um invólucro contendo diversas pedras de crack, R$ 200 reais em dinheiro e um papelote de cocaína entre as panelas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia juntamente com o material apreendido.

Em segunda ocorrência em Itueta, a polícia apreendeu oito buchas de maconha, cinco papelotes de cocaína, duas balanças, um celular, ?R0 em dinheiro e ?materiais utilizados para embalar drogas. PMMG/Divulgação

Horas depois, a polícia recebeu uma segunda denúncia de que dois indivíduos, associados com a mulher presa na primeira ação, estavam traficando no Morro da Peroba.

Os homens foram encontrados sobre um muro de uma casa abandonada. Ao verem a chegada da polícia, os dois fugiram para os fundos da casa e entraram em uma mata. Um deles acatou a ordem de parada e foi abordado.

Durante buscas, a PM encontrou oito buchas de maconha, cinco papelotes de cocaína, duas balanças, um celular, R$130 em dinheiro e materiais utilizados para embalar drogas. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.