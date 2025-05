Acidentes fecham faixas em diferentes pontos da BR-381

Dois acidentes bloqueiam parcialmente diferentes pontos da BR-381, a rodovia Fernão Dias, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (2/5).

Em Betim, uma batida envolvendo dois carros fecha as faixas central e direita na altura do quilômetro 486, no sentido São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As equipes da concessionária da rodovia estão no local e ainda não há previsão de liberação.

Em Brumadinho, um acidente entre carro e caminhão feriu três pessoas e fecha uma faixa e o acostamento da rodovia no sentido São Paulo. Veja o vídeo:

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, a ocorrência foi registrada como colisão seguida de tombamento no quilômetro 527.

Dentro do veículo de passeio, uma pessoa foi resgatada em estado grave e duas tiveram ferimentos leves. Não há informações do estado de saúde do condutor do caminhão.

A faixa direita e o acostamento da pista no sentido São Paulo estão fechados para atendimento. Não há previsão de liberação.