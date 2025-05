BH registra segunda temperatura mais baixa do ano

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A madrugada desta sexta-feira (02/05) foi a segunda mais fria do ano, em Belo Horizonte, com os termômetros da estação Cercadinho (Oeste) marcando 13,5ºC por volta das 7h, segundo a Defesa Civil de BH.

A temperatura mais fria até então ocorreu em 8 de abril passado, por volta de 5h20, chegando a 13,3ºC na estação do Bairro Mangabeiras (Centro-Sul). O mês de abril registrou seis das 10 mais baixas temperaturas deste ano.

A previsão é de tempo firme até domingo. Os dias prometem ser de céu aberto, com poucas nuvens em Minas Gerais, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG). A região Norte ainda é a que mais sofre e recebe auxílios.

Nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, a temperatura máxima deve ser de 26 °C. Quanto à umidade relativa do ar, espera-se que varie entre a máxima de 90% e a mínima de 40%, segundo o Inmet.

O estado de Minas Gerais terá um dia com céu variando de claro a parcialmente nublado, de acordo com a Cedec-MG.

As chances de chuva estão mais concentradas na parte leste do estado. As regiões com maior probabilidade de precipitação são o Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Para as outras áreas de Minas Gerais, a possibilidade de chuva é considerada baixa.

Quanto às temperaturas, espera-se variação ao longo do dia. Na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, especificamente, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 10 °C, enquanto as máximas podem chegar perto dos 30 °C.

Até o momento, ainda estão sob decretos de emergência devido às chuvas os municípios mineiros de Timóteo (Vale do Aço), Almenara (Vale do Jequitinhonha), Pompéu (Centro-Oeste) e Bandeira (Sul de Minas). A seca já impôs situação de emergência no Norte de Minas, em São João do Pacuí, segundo a Cedec-MG.

Por enquanto, a Cedec já distribuiu mais de 1.200 itens de auxílio a populações afetadas por chuvas ou seca extrema, a maioria cestas básicas, kits de limpeza, colchões, kits de higiene, telhas e kits de dormitório.

Até o momento 28% do auxílio seguiu para a Região Norte de Minas, 23% para o Vale do Rio Jequitinhonha, 19% para o Sul e Sudeste de Minas e 9% ao Vale do Rio Mucuri.