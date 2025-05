Motorista capota carro furtado e é preso

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 37 anos,, ficou ferido em um capotamento e foi preso por furto na noite dessa quinta-feira (1º/5), no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro Chevrolet Celta perdeu o controle da direção, bateu contra uma cerca e capotou.

O condutor foi encontrado consciente, mas confuso. Os militares estabilizaram o carro e retiraram a vítima, que não tinha lesões aparentes. O homem foi repassado para a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante as diligências, a Polícia Militar constatou que o carro envolvido no acidente era furtado e o motorista era o suspeito do crime. O homem foi preso e levado para o hospital sob escolta policial.