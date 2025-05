Mais de 50 mil maços de cigarros paraguaios são apreendidos na BR-381

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 50 mil maços de cigarros com indícios de contrabando na noite dessa quarta-feira (30/4). Os materiais foram encontrados em uma van, na BR-381, na altura do quilômetro 704, em Lavras, no Sul de Minas Gerais.

Os policiais abordaram o veículo depois de receberem informações do Centro de Comando e Controle da PRF. Durante a ação, o motorista do veículo, de 44 anos, foi detido.

Aos agentes, o homem afirmou que levava a carga de Nova Serrana, na Região Centro-Oeste, e seguia para Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado.

De acordo com a corporação, durante vistoria no veículo os policiais encontraram os maços de cigarro, de origem paraguaia. Ao ser questionado o motorista do veículo não apresentou nenhum documento fiscal que comprovasse a origem lícita da carga.

Caso seja comprovado, o motorista poderá responder por contrabando. O veículo e o carregamento foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.