Carro sai da estrada e jovem morre em Governador Valadares

Um jovem de 22 anos morreu depois que o Toyota Corolla que dirigia saiu da pista na BR-259, altura do KM-162, no bairro Capim, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na madrugada desta quinta-feira (1º/5).

De acordo com informações da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), por volta de 4h30 o veículo perdeu o controle em uma curva fechada, saiu da pista, desceu por um barranco e colidiu lateralmente contra uma árvore.

A batida foi tão forte que o carro ficou preso à árvore, na altura da porta do carona, ao fundo do barranco.



"Não foi possível apurar as causas do acidente tendo em vista que não foi encontrada testemunha dos fatos", informou o BPMRv.



A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para colher informações sobre as causas do acidente.



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais removeu o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares.