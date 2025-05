BH: moto bate em mureta e piloto morre no Córrego Cachoeirinha

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu quando a moto em que estava saiu da pista na Avenida Bernardo Vasconcelos, bateu na mureta e o atirou dentro da canalização do Córrego Cachoeirinha, em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (1º/5).



O acidente ocorreu por volta de 1h40 na altura do número 1.545, perto da esquina com a Rua Ana Paula, no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste da capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), destroços do veículo e fluidos tornaram a via perigosa ao tráfego, por causa do acidente.

"Após avaliação inicial, constatou-se que se tratava de um homem sem sinais vitais aparentes. A guarnição permaneceu na cena até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, que confirmou o óbito", informou o CBMMG, que não identificou o motociclista.

"A via apresentava óleo na pista, com risco de novos acidentes, sendo necessário o acionamento da equipe de uma equipe do CBMMG para aplicação de serragem e eliminação do risco de derrapagens", afirma o CBMMG.