BH: carro desgovernado atinge motociclista e cai em córrego

Um carro desgovernado desceu uma rua, atingiu uma motociclista e caiu no córrego Flor D’água, na Avenida Presidente Tancredo Neves, na altura do bairro Castelo, na Região da Pampulha em Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (8/4). No local, o carro foi encontrado sem nenhum motorista ou passageiro no interior.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 18h05 para atendimento da ocorrência. A princípio, foram informados que havia uma pessoa no interior do veículo, mas não encontraram ninguém.

Segundo registros, o carro, de modelo Fiat Argo, estava sem motorista no momento do acidente. De acordo com a Polícia Militar, uma motociclista de 31 anos dirigia na avenida quando foi surpreendida pelo veículo, que descia a Avenida Altamiro Avelino Soares.

Aos policiais, ela contou que o carro subiu na calçada, colidiu no tapume de proteção e a atingiu. Ela caiu no chão com o veículo, enquanto o carro caiu no córrego. A mulher relatou dores na perna esquerda e na lombar, mas recusou atendimento médico.

Os militares encontraram a proprietária do veículo em um comércio próximo ao acidente. Ela informou que estacionou o carro de forma regular cerca de 30 minutos antes, mas não sabe o que pode ter causado o acidente.

A proprietária acionou o seguro para retirada do veículo e se responsabilizou pelos reparos na moto. Já a vítima foi orientada a procurar atendimento médico caso as dores piorassem.

