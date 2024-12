A chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta terça-feira (3/12) deixou os moradores do bairro São Francisco, na Região da Pampulha, sem energia elétrica. Um transformador explodiu na Avenida Antônio Carlos e causou o apagão nas residências e comércios da área.





De acordo com relatos de moradores, a energia foi interrompida assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, por volta das 18h.





Procurada pela reportagem, a Cemig informou estar ciente da situação e prometeu atendimento na região ao longo da noite, sem detalhar o tempo necessário para restabelecer o serviço ou o número de consumidores impactados.





Chuve forte em BH





Desde o início do temporal, às 18h, oito das nove regionais registraram chuva forte, prevista para atingir até 50 milímetros. O cenário é de atenção redobrada e paciência, já que o clima deve continuar instável nas próximas horas.





A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta e orienta a população a evitar áreas com risco de alagamento e manter distância de árvores, para prevenir acidentes envolvendo quedas ou descargas elétricas.





Às 18h, o órgão interditou a Avenida Francisco de Sá, no bairro Prado, Região Oeste, devido ao risco iminente de transbordamento do Córrego dos Pintos. Outro ponto crítico é o cruzamento da Avenida Teresa Cristina com a Avenida do Contorno, no Barro Preto, Região Centro-Sul, que também deve ser evitado por motoristas.

Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva