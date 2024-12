A noite desta terça-feira (3/12) em Belo Horizonte é marcada por chuvas intensas e, com elas, transtornos. A Avenida Francisco de Sá, na altura do bairro Prado, na Região Oeste, foi interditada devido ao risco iminente de transbordamento do Córrego dos Pintos.





A medida preventiva é parte das ações da Defesa Civil, que alerta para o aumento da chuva nas próximas horas. O órgão também pede que os motoristas evitem trafegar pela Avenida Teresa Cristina, no cruzamento com a Avenida do Contorno, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH.

Desde as 18h, a água não dá trégua nas regionais Noroeste, Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Nordeste e Norte. Mais cedo, o órgão já havia previsto chuvas até 50 milímetros nesta terça.

Com o cenário de alerta, a Defesa Civil reforça recomendações para a população evitar áreas com risco de alagamento, manter distância de árvores para prevenir acidentes com quedas ou descargas elétricas e priorizar a segurança.

Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

