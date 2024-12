Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva de até 50 milímetros nesta terça-feira (3/12). De acordo com a Defesa Civil municipal, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h. O alerta é válido até a manhã de quarta-feira (4/12).





A capital ainda está incluída na lista de cidades que podem registrar granizo ao longo desta terça-feira (3/12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O dia em BH deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 19,6ºC, com máxima estimada em 28ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 70% à tarde.





Recomendações durante a chuva





A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.





