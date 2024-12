A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (3/12), a segunda fase de operação que tem como alvos empresários do ramo farmacêutico que cediam insumos, como a cafeína, para a adulteração e produção de drogas.

A operação, batizada de Falcões de Aço, combate os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro na região do Vale do Aço, em Minas Gerais.

Nesta manhã, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências de agentes públicos, além de três mandados de prisão preventiva contra traficantes e integrantes de uma organização criminosa da região.

Segundo a PF, empresários do ramo farmacêutico aproveitaram a atividade comercail para acessar os materiais e ceder ao tráfico.

Os alvos da segunda fase foram identificados a partir de investigações da primeira etapa dos trabalhos, quando foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva.

A investigação também identificou traficantes da região do município de Coronel Fabriciano, que utilizavam esses insumos adulterantes para ampliar a quantidade de entorpecentes no tráfico.

Segundo a polícia, foi identificado um desvio de insumos farmacêuticos comumente usados para adulterar cloridrato de cocaína. A mistura permite que o volume da substância aumente.

Ainda de acordo com a investigação, as transações financeiras envolvem os traficantes da região com pessoas residentes em regiões de fronteira com o Brasil, notoriamente conhecidas pelo intenso tráfico de drogas.