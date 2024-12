Um casal foi preso suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A prisão aconteceu na última sexta-feira (29/11) e a informação foi divulgada pela Polícia Civil nessa segunda-feira (2/12).

Os crimes aconteceram em Três Marias, região Central de Minas. Segundo levantamentos, o casal se aproximava de crianças e adolescentes com baixo poder aquisitivo e fazia o “apadrinhamento” das vítimas.

Ao ganhar a confiança dos familiares, o casal levava as crianças para dentro de casa, onde aconteciam os abusos.

A investigação teve início em meados de 2023 quando uma mídia DVD foi deixada na Delegacia de Polícia Civil em Três Marias com diversos vídeos de pornografia infantojuvenil, no qual o homem investigado aparecia praticando atos sexuais com menores de idade.

Após análise do conteúdo, foram identificados os envolvidos e a PCMG solicitou ao Poder Judiciário mandados de busca e apreensão para imóveis relacionados com os investigados e as vítimas. As buscas foram realizadas, e diversos aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

Durante a perícia nos equipamentos, os policiais encontraram mais indícios da prática dos crimes e identificaram outras vítimas, além de obterem a comprovação da ciência e participação da esposa do investigado nos crimes sexuais.

A dupla estava foragida desde abril deste ano, sendo localizada e detida em cumprimento de mandado de prisão temporária, em Patos de Minas - distante 190 quilômetros de Três Marias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O casal foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.