‘Minha mãe ficou com o Papa’: jovem viraliza com caso de Leão XIV

Já pensou descobrir que um ex-namorado da adolescência se tornou um dos homens mais poderosos do mundo? É o que aconteceu com a mãe da jovem americana Louisa Melcher nessa quinta-feira (8/5). De acordo com um vídeo publicado pela filha, a mulher é ex-namorada de ninguém menos que Robert Francis Prevot, o papa Leão XIV.

Em uma publicação que rapidamente viralizou, Louisa relata o choque da família ao reconhecer o nome do novo Papa. “É literalmente o Bob Prevost. Minha mãe ficou com o Papa”, disse, enquanto ria, incrédula com a coincidência.

De acordo com ela, a mãe teria vivido um breve “situationship” — expressão usada para descrever relações indefinidas, algo entre amizade e romance — com Prevost quando tinha 19 anos. “Ela partiu o coração dele tão forte que só Deus pôde substituir ela. Tudo isso é suposição, meu pai mandou eu colocar isso, lol”, escreveu na legenda.

A história se espalhou rapidamente nas redes sociais. Alguns internautas ficaram incrédulos, outros começaram a criar memes e teorias. “Quando o término é tão forte que o cara vira Papa”, escreveu uma usuária. Alguns internautas disseram que a história parecia um roteiro de comédia romântica. Outros duvidaram, mas admitiram que “querem muito que seja verdade”.

Mas... é verdade?

Louisa Melcher é uma velha conhecida da internet. Ela ganhou notoriedade com vídeos de humor em que conta histórias elaboradas, mistura fatos com ficção e desafia o limite entre o real e o inventado. Já enganou — ou divertiu — milhares de seguidores com tramas absurdas, como romances com celebridades ou situações bizarras em família.

Dessa vez, a dúvida permanece: seria essa mais uma das suas pegadinhas ou Louisa realmente tem uma conexão familiar com o novo Papa? Ela não confirma nem nega, e esse mistério parece fazer parte do charme.