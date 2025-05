Papa Leão 14 sobre vice de Trump: 'Vance está errado'

O cardeal Robert Prevost foi eleito pontífice da Igreja Católica nesta quinta-feira (8/5) e, apesar de ser o primeiro papa norte-americano, Leão 14 viveu a maior parte de sua vida no Peru e já se posicionou contra o governo de Donald Trump pelas redes sociais.

Em fevereiro deste ano, Prevost reagiu publicamente a uma declaração do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmando que ele estaria "errado" ao dizer que haveria uma hierarquia para "amar ao próximo".

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline