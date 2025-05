Habemus Papam: qual foi o conclave mais rápido da história? 

O conclave que elegeu o cardeal Robert Francis Prevost, o Leão 14, o novo pontífice da Igreja Católica, nesta quinta-feira (8/5), durou dois dias e quatro rodadas de votações. Apesar de ser um tempo curto, este não foi o conclave com menor duração da história. A escolha mais rápida de que se tem notícia ocorreu em 1503, quando Júlio 2 foi eleito em apenas 10 horas.

A votação ocorreu em outubro de 1503, após a morte do Papa Pio 3, que havia reinado por apenas 26 dias. O conclave começou em 31 de outubro de 1503. Havia 38 cardeais participantes. Giuliano della Rovere, o nome de batismo de Júlio 2, conseguiu o apoio do cardeal Cesare Borgia e dos cardeais espanhóis.

Antes do conclave, os cardeais assinaram as Capitulações Eleitorais, que incluíam cláusulas sobre a guerra contra os turcos, a convocação de um concílio geral e a necessidade de consultar os cardeais em assuntos importantes.

A eleição de Giuliano della Rovere foi quase unânime na primeira votação. Segundo relatos, com exceção de seu próprio voto, que ele teria dado aos cardeais Amboise, Riario e Carafa. Imediatamente após sua eleição, Júlio 2 decretou que todas as futuras eleições papais simoníacas (com compra de votos) seriam inválidas e sujeitas a penalidades.