Cristo Redentor homenageia Papa Leão 14

Na madrugada desta sexta-feira (9/5), o Cristo Redentor homenageou o novo líder da Igreja Católica. A imagem sorridente do recém-eleito Papa Leão 14 foi projetada sobre o monumento, acompanhada da tradicional expressão latina “Habemus Papam” e do Brasão de São Pedro (uma referência a São Pedro, considerado o primeiro papa), no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro.

A projeção, que ocorreu poucas horas após o resultado do Conclave, foi organizada pelo Santuário Cristo Redentor e teve como objetivo celebrar o novo pontificado com uma mensagem de fé, esperança e unidade para o mundo inteiro. “Rezemos pelo Santo Padre, para que, sob o olhar do Redentor, siga guiando a humanidade no caminho do amor, da paz e da fraternidade”, declarou o reitor do Santuário, padre Omar, na postagem.

Além da imagem do Papa e da célebre frase de anúncio papal, o espetáculo visual incluiu o Brasão de São Pedro, com as chaves cruzadas e a tiara papal, símbolos da autoridade espiritual e da continuidade da sucessão apostólica na Igreja Católica. A homenagem foi emoldurada por uma lua crescente no céu carioca, completando o cenário digno de um momento histórico.

O perfil do Santuário lembrou a mensagem pacifista do primeiro discurso de Leão 14. “Queremos ser uma igreja sidonal, uma igreja que caminha, que sempre busca a paz”, citou.

A escolha do nome Leão 14 já está sendo analisada com atenção por especialistas e fiéis. Ela remete a pontífices marcantes, como Leão 13 — defensor dos direitos dos trabalhadores — e Leão I — o Grande — conhecido por sua coragem e teologia firme. Com isso, o novo Papa sinaliza um pontificado guiado por liderança firme, diálogo e justiça social, na esteira de seu antecessor, Papa Francisco.

