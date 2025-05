Quem foi Leão 13, que inspirou o nome do novo papa

Repórter na editoria de Política e Núcleo de Dados. Jornalista formada pela Universidade Fumec, com passagem pela editoria de Gerais, Jornal Aqui e redação da Rádio BandNews FM.

A Igreja Católica passa a contar, nesta quinta-feira (8/5), com um novo líder. O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito pelos colegas e será conhecido a partir de agora como Leão 14. Ele foi escolhido por pelo menos 89 dos 133 cardeais – dois terços dos eleitores do conclave – e será o sucessor do papa Francisco na Cátedra de São Pedro. Em renúncia ao seu nome de batismo, Prevost adota Leão 14 para exercer o pontificado, em referência a Leão 13.

Vincenzo Gioacchino Pecci, que ascendeu ao trono papal como Leão 13, liderou a Igreja Católica de 1878 a 1903. Seu longo pontificado ocorreu durante um período de transformações sociais, políticas e intelectuais significativas na Europa e no mundo. Em contraste com seus predecessores, Leão 13 adotou uma postura mais conciliatória em relação aos governos civis e demonstrou uma crescente consciência das necessidades pastorais e sociais de sua época.

Entre suas muitas contribuições notáveis, destaca-se a encíclica Rerum Novarum, um documento fundamental que abordou as questões sociais emergentes da Revolução Industrial e estabeleceu as bases para a doutrina social católica moderna.

Durante o conclave, o Cardeal Pecci era considerado um dos principais candidatos devido às suas habilidades administrativas, experiência diplomática e postura percebida como moderada. Foi eleito no terceiro escrutínio com 44 votos. Escolheu o nome Leão em memória de Leão XII, a quem admirava por seu interesse na educação e abordagem conciliatória em relação aos governos temporais.

O conclave foi relativamente curto, durando três dias e três escrutínios, indicando um desejo de mudança de direção após o longo e conservador pontificado de Pio IX.

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci nasceu em 2 de março de 1810, em Carpineto Romano, perto de Roma. Sua família pertencia à baixa nobreza , e ele foi o sexto de sete filhos. Sua educação inicial ocorreu no Colégio Jesuíta em Viterbo, de 1818 a 1824, onde demonstrou grande aptidão para o latim. Prosseguiu seus estudos no Collegio Romano, em Roma. Em 1836, obteve doutorados em Teologia, Direito Civil e Direito Canônico. Sua formação acadêmica foi complementada por estudos na Academia dei Nobili Ecclesiastici, com foco em diplomacia e direito. O pontífice foi ainda a primeira pessoa a ser filmada por uma câmera de cinema.

Quem foi Leão I?

O Papa Leão 1º, conhecido como Leão, o Grande, foi um dos papas mais importantes da história da Igreja Católica. Seu pontificado ocorreu em um período crucial do Império Romano do Ocidente, marcado por instabilidade política e desafios teológicos. Ele serviu como Bispo de Roma de 29 de setembro de 440 até sua morte em 10 de novembro de 461.

Nascido na Toscana, Itália, por volta do ano 400, Leão teve uma carreira eclesiástica distinta antes de se tornar papa. Ele ascendeu a posições de influência na Igreja, sendo reconhecido por suas habilidades administrativas e teológicas.

Durante seu papado, Leão 1º desempenhou um papel fundamental em diversas frentes, como a defesa da Ortodoxia; afirmação da Primazia Papal; realizou negociações com Bárbaros. Em 455, ele também negociou com Genserico, rei dos vândalos, conseguindo minimizar a destruição e a violência durante o saque de Roma.

Leão 1º foi um dos poucos papas a receber o epíteto de "o Grande" e é reconhecido como Doutor da Igreja. Ele é venerado como santo pela Igreja Católica, Igrejas Ortodoxas e Igreja Anglicana.