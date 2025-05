Cinco curiosidades sobre o novo papa Leão XIV, do beisebol ao ceviche

Brincadeiras sobre o nome do novo Papa e animal Leão dominam as redes sociais Reprodução/Redes Sociais

Comentário de internauta viraliza em brincadeira sobre a nacionalidade do Papa e as tarifas impostas por Trump Reprodução/Redes Sociais

Torcedores do Clube Remo brincam nas redes relacionando o novo Papa ao mascote do clube Reprodução/Redes Sociais