Web resgata foto do papa Leão XIV tomando cerveja em BH

O Vaticano anunciou nessa quinta-feira (8/5) o novo líder da Igreja Católica: o norte-americano Robert Francis Prevot, de 69 anos, agora nomeado Papa Leão XIV. Mas não foi seu discurso pacifista ou sua trajetória no Peru que chamou atenção nas redes sociais. O que realmente viralizou foi uma foto do sumo pontífice tomando cerveja em Belo Horizonte.

O registro, feito em 2004, mostra o religioso sorridente, de camisa azul e calça preta, segurando uma cerveja e rodeado por membros da Igreja local. A imagem foi feita durante uma breve passagem pastoral não oficial de Prevot pelo Brasil. Na ocasião, ele aproveitou momentos de descanso na capital mineira ao lado de representantes da Igreja.

Tô até agora sem acreditar que acharam foto do papa bebendo cerveja no Brasil

a página oficial de belo horizonte que achou uma foto do novo papa bebendo cerveja aqui em bh????

E o pessoal de Minas, que já achou uma foto do novo Papa tomando uma cervejinha em BH, quando visitou o país em 2012? O da direita, de camisa azul.

— Thales Machado (@thalescmachado) May 8, 2025

A foto rapidamente viralizou, alimentada pelo bom humor típico dos internautas brasileiros. Muitos reconheceram o ambiente e até identificaram figuras conhecidas na imagem. “As pessoas acharam uma foto do novo papa tomando cerveja com o diretor do colégio que eu estudava”, contou um perfil nas redes sociais. Outro internauta lembrou que uma cervejinha é quase obrigação em uma visita à capital dos bares. “Quem é que vai em Belo Horizonte e não toma uma cerveja?”, escreveu.

Colégio mineiro resgata memória da visita

O Colégio Santo Agostinho, de Belo Horizonte, também aproveitou a eleição de Leão XIV para publicar nas redes sociais uma homenagem à visita do novo papa. Segundo a instituição, o então bispo foi recebido por freis agostinianos durante a comemoração dos 70 anos do colégio. “Revivemos com emoção os registros da presença do papa Leão XIV em muitos momentos marcantes”, afirmou a publicação.

Além da visita de 2004, Leão XIV esteve diversas vezes em território brasileiro. Em 2008, passou pela paróquia Santo Antônio, em Campinas (SP), e em 2012, presidiu uma Ordenação Solene em Belo Horizonte. Também visitou a paróquia São Carlos Borromeu, na zona leste de São Paulo, e, em 2013, esteve em Guarulhos (SP).

Neste ano, o pontífice havia aceitado um convite da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para participar da 62ª Assembleia Geral, em Aparecida (SP), marcada para abril e maio. No entanto, o evento foi adiado devido à morte do Papa Francisco.