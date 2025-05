Com a eleição do Papa Leão XIV, surge a curiosidade sobre como é a casa do novo papa. Embora ainda não haja informações oficiais sobre a residência escolhida por Leão XIV, é possível entender as opções disponíveis e as tradições associadas às residências papais.

Historicamente, desde o século XVII, os papas residem no Apartamento Papal, localizado no terceiro andar do Palácio Apostólico no Vaticano. Esse conjunto de aposentos inclui uma biblioteca, capela privada, sala de audiência, escritório e dormitórios. Além disso, há uma área médica equipada para emergências. O apartamento oferece uma vista privilegiada da Praça de São Pedro e é acessado por um elevador privado.

O Palácio Apostólico não é apenas a residência do papa, mas também abriga escritórios administrativos da Santa Sé, a Capela Sistina e outras dependências importantes.

Palácio Apostólico visto de frente Reprodução The Vatican Tickets

Palácio Apostólico abriga escritórios administrativos da Santa Sé, a Capela Sistina Reprodução The Vatican Tickets

Uma escolha de simplicidade: a Casa Santa Marta

Em 2013, o Papa Francisco optou por não residir no Apartamento Papal. Ele preferiu a Casa Santa Marta (Domus Sanctae Marthae), uma residência construída em 1996 para hospedar cardeais durante os conclaves. Localizada próxima à Basílica de São Pedro, a Casa Santa Marta possui 106 suítes e 22 quartos simples, além de capela, refeitório e áreas comuns.

Papa Francisco preferiu morar na Casa Santa Marta (Domus Sanctae Marthae) Reprodução Vatican News

Francisco escolheu a suíte 201, composta por três ambientes: quarto, sala e escritório. Ele justificou sua decisão afirmando que precisava estar próximo das pessoas e não queria viver isolado. Durante seu pontificado, manteve uma rotina simples, realizando refeições no refeitório comum e celebrando missas na capela da residência.

Até o momento, o Papa Leão XIV também vai ficar na Casa Santa Marta até que a sua moradia seja decidida oficialmente.

Quarto do papa Francisco Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images Quarto do papa Francisco Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images Quarto do papa Francisco Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images Voltar Próximo

O que esperar da residência de Leão XIV?

Até o momento, o Vaticano ainda não confirmou se o Papa Leão XIV irá ocupar o tradicional Apartamento Papal no Palácio Apostólico ou se vai seguir os passos do Papa Francisco, permanecendo na Casa Santa Marta. No entanto, a expectativa em torno dessa decisão é grande, afinal, a residência papal também é a liderança adotada pelo pontífice.

Leão XIV, eleito em um momento de forte apelo à simplicidade e proximidade com o povo, já tem sido comparado ao Papa Francisco por sua linguagem mais acessível, gestos de humildade e ênfase em temas sociais. Essa afinidade de perfil pode indicar uma preferência por manter-se na Casa Santa Marta, uma estrutura mais simples e com características de convivência comunitária, longe da ostentação do Palácio Apostólico.

Caso escolha a Casa Santa Marta, Leão XIV reforçaria a ideia de continuidade de um papado mais humano e menos institucionalizado. A residência conta com quartos modestos, refeitório coletivo e capela compartilhada, um ambiente que facilita o contato cotidiano com colaboradores e visitantes.

Por outro lado, optar pelo retorno ao Apartamento Papal também seria uma decisão carregada de significado. Mais do que luxo, o espaço oferece privacidade e segurança, além de representar a tradição centenária do papado.