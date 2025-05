Sebastião Salgado morre aos 81 anos

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O fotógrafo mineiro Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira (23/5), aos 81 anos.

Segundo a "Folha de São Paulo", a causa da morte foram complicações de uma malária contraída nos anos 1990. A informação partiu de um amigo próximo do artista.

"O Poder Executivo é um predador", diz Sebastião Salgado sobre a Amazônia

Além de seu trabalho como fotógrafo, Salgado está comprometido com a proteção do meio ambiente há muitos anos e fundou o "Instituto Terra"

Nascido em Aimorés, na região do Vale do Rio Doce, Salgado radicou-se na França. Com seus registros documentais em preto e branco, tornou-se um dos fotógrafos mais reconhecidos do mundo, privilegiando temas humanitários e ambientais, em séries como "Êxodos".

Casado com Lélia Salgado desde 1967, Sebastião deixa os filhos Juliano e Rodrigo.

O Instituto Terra, fundado por Sebastião e Lélia Salgado em 1998, publicou uma homenagem nas redes sociais lamentando a morte do fotógrafo.

"Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", diz um trecho da nota.

Com sede em Aimorés, o Instituto está instalado na antiga fazenda da família Salgado. Local ao qual o fotógrafo retornou no fim dos anos 1990, após décadas documentando o mundo.

Em 'O sal da terra' Sebastião Salgado usa a fotografia para contar a história de seu tempo

Ao reencontrar à terra natal, viu um cenário de desmatamento e degradação ambiental. Foi então que ele e a companheira deram início a um projeto de reflorestamento. Desde então, a organização já plantou mais de 2 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica.

A jornada é retratada em parte no documentário "O sal da terra" (2014), disponível no Globoplay. Dirigido por Juliano Salgado, filho do fotógrafo, em parceria com o cineasta alemão Wim Wenders, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário.