crédito: Magson Gomes - Terra do Mandu

Um homem, que teria furtado uma televisão em uma loja, tentou tirar uma arma de um policial militar em Pouso Alegre, no Sul de Minas, durante uma abordagem da corporação, e foi morto a tiros. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (2/12), entre o Centro e o Bairro São Geraldo.





Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria furtado uma televisão em uma loja na Avenida Doutor Lisboa, no Centro da cidade, e fugido. Um funcionário percebeu a ação e o seguiu. A PM foi chamada, e uma viatura que estava próxima do local iniciou as buscas.





O homem foi localizado em uma passagem de estrada de terra perto da ponte do Bairro São Geraldo. Lá, segundo a PM, ele teria tentado tirar a arma do policial, que reagiu e atirou contra o suspeito.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, mas morreu na unidade de saúde. A vítima foi identificada como Marcos Aurélio Inácio, de 34 anos. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML), antes de seguir para a funerária.





A ocorrência segue em andamento, e a PM ainda não se pronunciou ou deu mais detalhes sobre o caso.





*Iago Almeida / Especial ao EM