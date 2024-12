Homem morre em acidente horas depois de comprar moto

Lucas Santos, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito apenas 12 horas após realizar o sonho de comprar uma motocicleta. O jovem colidiu com um carro na madrugada desse domingo (1/12), no cruzamento da Rua Goiás com a Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas.





Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu quando a motorista de um carro, de 22 anos, atravessava o sinal verde. Lucas, que estaria conduzindo a moto em alta velocidade, atingiu o veículo com força suficiente para fazer o carro girar na pista e parar na contramão. Apesar do impacto, a condutora não sofreu ferimentos.





A motocicleta, por sua vez, ainda danificou o semáforo no local antes de Lucas ser arremessado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas apresentava politrauma grave e estava em parada cardiorrespiratória. Encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, não resistiu e morreu por volta de 1h.

A tragédia aconteceu menos de um dia depois de Lucas celebrar a compra da moto em suas redes sociais. Em um post feito na manhã de sábado, ele comemorava: "Um dia foi sonho. E hoje é realidade. Obrigado, Senhor por me permitir conquistar esse sonho".





O caso está sob investigação da Polícia Civil.