BH: idosa é rendida, tem carro roubado na garagem e suspeitos são presos

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos depois de roubarem o carro e ameaçarem de morte uma idosa, de 67, na garagem da casa dela. Eles apontaram uma arma para ela e a obrigaram a entregar o veículo, no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (14/4).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a idosa abalada, às 16h30. Ela contou que estava saindo da garagem com seu carro, de modelo Fiat Palio, quando um Renault Kwid fechou a passagem. Segundo a vítima, a dupla desceu do carro usando uma touca ninja e um deles, com uma arma de fogo em punho, a ameaçou de morte e a obrigou a sair do veículo.

Enquanto os militares conversavam com a vítima, viram um carro do mesmo modelo dela ao final da rua, em alta velocidade. Os policiais entraram na viatura, começaram a perseguição e pediram que outras equipes fizessem interceptação e bloqueio.

Conforme registros, em certo momento, os suspeitos entraram em uma rua sem saída. Eles tentaram fazer o retorno com o veículo ao final da rua, mas foram bloqueados pela viatura. Um dos autores saiu do carro com a arma em punho, apontou para os policiais e os dois seguiram em direção a uma área de mata.

Uma equipe da PM foi acionada para apoio no helicóptero Pegasus e conseguiu enxergar os suspeitos escondidos em uma vala. Os policiais em solo conseguiram prender um deles, que não resistiu, enquanto o outro, com a arma, tentou fugir novamente. Segundo o boletim de ocorrência, os militares dispararam contra uma área perto do suspeito e ele foi capturado.

A dupla foi encaminhada para atendimento médico. De acordo com a PM, ambos foram liberados sem lesões. O Fiat Palio foi recuperado e a vítima, levada à Delegacia da Polícia Civil para encerramento da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia