A polícia segue procurando por dois homens suspeitos de terem assaltado e agredido um idoso, de 73 anos, no bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso foi registrado nessa quarta-feira (30/10).





Segundo o boletim de ocorrência, o idoso saia da fisioterapia e caminhava em direção ao carro Fiat Pulse estacionado quando foi abordado por três homens armados. O trio anunciou o assalto, exigiu a chave do veículo e bateram com o cano de uma arma na testa da vítima.





A polícia foi acionada e iniciou o rastreamento na região. O carro do idoso foi visualizado no bairro Sion com três indivíduos dentro. Quando a PM se aproximou, o trio abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata.

O helicóptero da corporação e cães farejadores foram acionados. Pouco tempo depois, um dos suspeitos, de 20 anos, foi localizado e preso. Ele tentou resistir à prisão, tentou agredir os cães policiais e caiu de uma altura de três metros. O rapaz foi encaminhado para o Hospital João XXIII sob escolta policial.





Ainda de acordo com a PM, o homem preso estava com tornozeleira eletrônica, tem diversas passagens por roubo, receptação e ameaça, e pertence a organização criminosa "Greenville", que está em guerra com a gangue "Da Fazenda" por disputa de pontos de tráfico de droga no Morro do Papagaio.

Os outros dois suspeitos ainda não foram localizados e seguem sendo procurados.