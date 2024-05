Esta terça-feira (30/4) foi o último dia de funcionamento do tradicional Bar Albanos, localizado na Rua Pium-í, 611, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Apesar do fechamento do espaço, a Cervejaria Albanos garante que os rótulos continuarão a ser vendidos em supermercados, bares e delivery e que no mês de maio, que marca o aniversário de 28 anos da marca, haverá novidades.

A fábrica da cervejaria, no Jardim Canadá, em Nova Lima, deve aumentar em 20% a capacidade de produção com a chegada de novos equipamentos. Também em maio será lançando um projeto piloto na nova unidade do Bar do Lopes, na Savassi, que vai receber cinco torneiras de chopes da marca. A lista de novidades inclui novo design para os rótulos de cerveja e a terceirização da produção em São Paulo.

A cervejaria explica que o fechamento do bar no Sion faz parte de uma estratégia da empresa, que passou a dar mais foco à produção de cervejas e chopes. A Albanos já lançou cerca de 45 rótulos e acumula mais de 30 prêmios nacionais e internacionais.

Em 2023, a cervejaria foi eleita a melhor de Minas Gerais pelo 11º Festival Brasileiro de Cervejas, um dos principais concursos do setor no Brasil e no mundo. Dois anos antes, um dos seus rótulos, a Albanos Accidentally Sour Brown, recebeu o título de melhor cerveja do mundo pelo World Beer Awards.

