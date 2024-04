Está muito enganado quem acha que vai a um restaurante apenas para comer. O ato de sair para algum lugar envolve mais do que matar a fome. É uma forma de se divertir, de se conectar com família e amigos e de nos unirmos através da gastronomia.



Foi pensando nisso que vários restaurantes de BH pensaram em possibilidades de trazer essa união também para a própria comida. Pratos, porções, lanches e até bebidas em tamanhos ideais para se compartilhar estão tomando conta dos cardápios na capital mineira.



Afinal de contas, quem não gosta de reunir os amigos para tomar bons drinques aos finais de semana? Melhor ainda se todos puderem beber todos juntos. Mas há até quem jure que consegue encarar esses pratos gigantes sozinho mesmo.



Na era da imposição da vida digital, os pratos, petiscos e coquetéis em tamanho avantajados também acabam cumprindo uma função que os donos de bares e restaurantes adoram: cativam o olhar do público, que acaba fazendo fotos que inundam as redes sociais.



Foi com esse intuito de agradar ao público que o Berilo, restaurante que fica no fervilhante quarteirão da rua Fernandes Tourinho, na Savassi, Região Centro-Sul, usou a criatividade e deu uma nova função para as famosas torres de chope, que agora ganharam uma chamativa versão para drinques. Disponível nas opções de aperol spritz e mojito, a torre tem as medidas de 10 copos tradicionais, e reúne mais de 2 litros de bebida. Assim que repousa na mesa do cliente, impossível não chamar atenção da clientela ao redor.



“Nós fomos percebendo uma crescente no número de vendas do aperol. Decidimos inventar a torre para ser mais vantajoso para as grandes turmas, que temos reservas todos os dias”, revela Cecília Ramirez, sócia do Berilo.



Mas será que um drinque desse tamanho, que demora mais tempo para ser consumido, não acaba perdendo a qualidade devido à quantidade de gelo em seu interior? A dona do Berilo promete que não. Ela ainda revela que por mais que a torre seja servida de uma maneira diferente, o modo de preparo é o mesmo, mas com algumas vantagens. “A torre geralmente é utilizada para colocar chope. Ela tem um sistema de refrigeramento próprio que faz com que o drinque mantenha sua temperatura.” Basta abrir a torneirinha do recipiente e fartar-se da receita líquida.



Cecília viu no Berilo uma oportunidade de mudar o segmento dos seus restaurantes, da rede A Granel, e ainda reviver a região da Savassi após a pandemia. A ideia de criar um restaurante que desse tratamento especial aos drinques serviu de diferencial, já que a região onde a casa de Cecília está instalada tem concorrência acirrada. Parece ter funcionado, já que o endereço vive movimentado.



“Tivemos que procurar um parceiro que nos apoiasse na ideia de drinques. Investimos em um cardápio de drinques autorais, com um ambiente agradável e descontraído. Com DJ todos os dias, área aberta, um lugar onde as pessoas se sentissem em casa mesmo. Que era o que todo mundo queria pós-pandemia”, conta.

VIRALIZANDO NAS REDES

O sucesso da torre de drinques veio após uma cliente, espontaneamente, publicar a bebida no TikTok e ter milhares de visualizações. A partir daí, a busca pelo produto aumentou significativamente. A responsável por isso foi a influencer Le Almeida. A jovem de 20 anos foi ao Berilo junto com o namorado e duas amigas em busca de itens de verão no cardápio para gravar conteúdo para as redes sociais. Foi quando ela encontrou sua nova bebida queridinha.



“Eu e minhas amigas adoramos e com certeza vamos voltar novamente. Aperol é o meu drinque preferido, então sou muito exigente, mas esse superou minhas expectativas” revela Le.



Além de encontros casuais, a torre de drinque é uma boa pedida para as comemorações. O casal Larissa Mendonça e Adriano Valle foram ao Berilo comemorar o casamento deles e a torre de aperol esteve presente. “Com a torre tivemos uma economia de quase R$ 80. O preço para a quantidade de bebida é ótimo, super em conta”, afirma Larissa.



O drinque em torre tem feito sucesso, segundo Cecília. A saída é de 30 a 40 torres por semana. A de Mojito custa R$ 199,90, enquanto a de aperol spritz sai a R$249,90.



A escolha do aperol spritz e do mojito se deu por causa do ranking de vendas da casa e do modo de preparo dos drinques. “Nós escolhemos dois drinques que seriam possíveis de fazer em quantidade maior e colocar na torre sem que prejudicasse o resultado final. Tem alguns drinques, como a caipivodka, que dependem de você chacoalhar na coqueteleira. O aperol, não, você adiciona os ingredientes e mistura. A gente levou em consideração o modo de preparo do drinque para que fosse viável fazer a receita multiplicada por dez”, explica Cecília.



PARA CHAMAR ATENÇÃO: HAMBÚRGUER DE 1 QUILO

Os lanches não ficam para trás quando o assunto é grandes porções. A hamburgueria Bacon Paradise foi uma das primeiras a trazer hambúrgueres artesanais para Belo Horizonte, causou bastante barulho e chegou a ter um monte de filiais espalhadas por vários cantos da cidade. Após alguns anos fechada, a casa inaugurou nova unidade em Lourdes, na Região Centro-Sul de BH.



“Percebemos que as pessoas estavam com o sentimento de nostalgia da Bacon, então decidimos voltar com a loja física em dezembro do ano passado. O nosso público segue com a gente desde 2013 e quando viram que reabrimos, continuaram sendo fiéis”, conta Roberta Pessamílio, sócia do Bacon Paradise.



Junto com o retorno da loja, voltaram também os hambúrgueres que já faziam sucesso. Mas um deles atrai os olhares curiosos de um jeito mais faminto. O lendário é um hambúrguer com um quilo de carne que está disponível no cardápio da loja física da Bacon. “A proposta da Bacon Paradise sempre foi ser uma coisa “fat”. Desde quando começamos o nosso diferencial são os ingredientes do sanduíche, o nosso bacon em fatias. Então decidimos revolucionar, criar um hambúrguer com um quilo de carne. São cinco hambúrgueres de 200 gramas cada. A ideia foi chamar atenção e ser exclusiva”, revela Roberta.



A lista de ingredientes do lanche imenso realmente liga o alerta. Com pão australiano, cinco hambúrgueres feitos na brasa, queijos prato, cheddar, gorgonzola, provolone, cebola caramelizada, alface, tomate, cebola roxa e cinco camadas de bacon, o sanduíche custa R$ 94,90 e vem acompanhado de batatas fritas e do molho barbecue especial. “Quisemos colocar um pouquinho de cada queijo que trabalhamos na casa. Cada carne é coberta com um tipo de queijo diferente. É realmente um produto exclusivo”, explica a empresária.



Mas algum freguês com apetite mais generoso consegue encarar um sanduíche com tamanho tão avantajado? A sócia da Bacon Paradise revela que esse hambúrguer interessa mais aos grupos de três ou quatro pessoas que frequentam o local. O tamanho não chega a ser impeditivo na hora de comer, pois o super sanduíche chega acompanhado de uma faca para que possa ser dividido entre os integrantes da mesa. “Nós já tivemos, e pretendemos voltar, com competições do lendário. Se comer o hambúrguer sozinho em X minutos, ele fica por nossa conta”, promete.



Para manter um hambúrguer como esse no menu, a Bacon é uma grande amiga dos açougues mineiros. Roberta estima que são utilizados 200 quilos de carne por semana na hamburgueria.

pizza gigante - A pizza gigante com meio metro de diâmetro e 16 fatias: até o forno teve de ser adaptado : Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press



A PIZZA QUE NÃO CABIA NO FORNO

Cada vez mais famílias estão procurando comer fora de casa. Em tempos de preços nas alturas, ao chegar a um restaurante, a busca por um prato que sirva todos os familiares é comum. Pensando nisso, o Restaurante ÔJorge, no bairro Castelo, na Região da Pampulha, começou a fazer versões maiores de suas receitas tradicionais. “Nosso restaurante sempre foi muito família, então os pratos que dessem para todos sempre foi uma procura dos nossos clientes”, revela Gabriel Alexandre, proprietário do local.



O filé à parmegiana está disponível no cardápio em dois tamanhos, para quatro e seis pessoas. A versão maior custa R$ 199 e possui 800 gramas de filé-mignon, acompanhado de arroz, batata frita e purê de batatas. “Ao dividir uma refeição, intensifica os laços familiares, isso com certeza é o mais importante. Mas o custo-benefício também influencia na decisão dos clientes. Quando comparado a pegar pratos individuais, o valor do parmegiana compensa mais”, afirma Gabriel.



Os serviços de delivery também investem em preparos em tamanhos colossais. Para quem prefere ficar em casa, a Bitela Pizzaria foi responsável por criar a solução para as grandes fomes. “Em 2004, após assistir o filme “E.T. o Extraterrestre” eu fiquei inspirado para criar uma pizzaria diferente, uma que tivesse as pizzas tradicionais, mas também pizzas gigantes”, revela Kleuber Leann, proprietário da pizzaria.



Fazendo jus ao nome e à vontade de Kleuber, o item mais famoso do cardápio é a Bitela. A pizza gigante tem meio metro de diâmetro e pode servir até 16 fatias. A criação do empresário foi tão exagerada que foram necessárias adaptações no forno, na caixa onde colocar a pizza e até mesmo no baú dos motociclistas que trabalham na entrega. “Antes de colocar à venda, nós tivemos vários desafios. Tivemos que fazer uma caixa de delivery diferenciada, porque não se fabricava caixas desse tamanho, um baú adaptado para as motos dos entregadores e adaptar o tamanho do nosso forno.”



Entre os pedidos da pizzaria, a pizza de meio metro representa aproximadamente 60% da vontade dos clientes. Custando a partir de R$ 89,90, os sabores que mais saem são os tradicionais como à moda, calabresa e marguerita, mas o cliente pode adicionar até quatro sabores em uma mesma pizza.



“Nos primeiros anos as pessoas tinham muito interesse e curiosidade com a pizza gigante, era tudo muito novo. Hoje, quase 20 anos depois, o sentimento de novidade já passou, mas o público ainda se surpreende muito com o tamanho da pizza. As pessoas tiram fotos, postam vídeos nas redes sociais, algumas pessoas até se assustam com as fatias”, conta Kleuber.



A pizzaria também tira seu naco no público oriundo das redes sociais. Foi no meio digital que se deu uma parceria com o youtuber Enaldinho. Kleuber e sua equipe foram responsáveis por criar uma fatia de pizza de dois metros de comprimento. “A repercussão do vídeo foi muito boa. É um estilo de vídeo que faz muito sucesso na gringa e ainda não era tão explorado no Brasil. Meu produtor entrou em contato com a pizzaria e fizemos esse vídeo com a fatia gigante”, conta Enaldinho, o fenômeno do YouTube que possui cerca de 35 milhões de inscritos na plataforma.



A fatia que fez os inscritos de Enaldinho salivarem não faz parte do cardápio da pizzaria, mas foi responsável por levar vários clientes a provarem a pizza de meio metro do Bitela.



O CAFEZÃO QUE CUSTA 39 REAIS

Depois de tanta comilança, vai um cafezinho? De cafezinho, a xícara gigante do Villa Café não tem nada. Na casa situada no Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, o cafezão é servido em uma xícara com capacidade para mais de dois litros de bebida. “Eu bebo muito café o dia inteiro, então meus amigos brincavam que para me satisfazer, só uma xícara gigante. Essas brincadeiras acabaram me incentivando a trazer essa ideia para a cafeteria”, conta Rafael de Oliveira, proprietário da cafeteria.



A xícara de dois litros custa a partir de R$ 39, a depender do tipo de café preferido pelo freguês. Na lista de opções constam receitas que agradam a todos os gostos, como café coado ou espresso, capuccino tradicional, zero, gelado, com doce de leite ou com nutella e chocolate quente.



Mas tamanho nem sempre é documento. Rafael revela que no início, a xícara não foi bem aceita pelo público. “Muita gente falou que era desnecessário, um exagero. Mas hoje em dia, pessoas que vêm aqui em grupos de três ou quatro adoram a experiência”, diz o empresário. Ele calcula que a cafeteria venda de 10 a 12 xícaras gigantes de café por semana.



Para beber os mais de dois litros de café, são disponibilizados canudos de waffle, permitindo uma experiência gastronômica ainda mais doce e permitindo que todos aproveitem juntos. “As pessoas levam muito para o lado da brincadeira, gostam de presentear um amigo apaixonado por café, tiram fotos e fazem vídeos. É muito divertido a xícara, é uma surpresa e uma novidade para quem vê o nosso cardápio”, comenta o empresário.

SERVIÇO

Bacon Paradise



Rua Marília de Dirceu, 145, Lourdes, (31) 99832-7433, @baconparadiseoficial

Berilo Cozinha e Drinks



Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi, (31) 2573-0093, @berilo.cozinhaedrinks

Bitela Pizza



bitelapizza.com; @bitelapizza

ÔJorge



Rua Romualdo Lopes Cançado, 330, Castelo, (31) 99979-6372, @ojorgecastelo

Villa Café



Rua Platina, 1094, Prado, (31) 2537-7777, @villacafebrasil

* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha