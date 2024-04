O fim de semana será agitado para a cena gastronômica de Belo Horizonte. Neste sábado (27/4), diversos festivais tomam lugar na capital e podem ser uma boa pedida para curtir os dias de descanso, o difícil vai ser escolher um só. Confira:

Para os amantes de vinho

O Love Wine terá como sede o Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras BS/Fotografia



O festival Love Wine está de volta à capital neste sábado, 27 de abril, a partir das 13h. O evento será realizado no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, e além de muito vinho, os visitantes poderão curtir músicas variadas. Os ingressos estão disponíveis no site ingresse.com, com valores a partir de R$ 90.

Para os amantes do Buteco

No Butequeiros, poderão provar pratos tradicionais dos butecos mineiros Túlio Barros/Divulgação



Também no próximo sábado, o Butequeiros, maior festival de comida de buteco a céu aberto do Brasil, acontece em BH. Realizado no Mercado Distrital de Santa Tereza, serão 25 estações gastronômicas com pratos clássicos e estufas, com tudo feito na hora. A cerveja será por conta das cervejarias Krug, Albanos Läut e Verace. Com entrada a partir de R$ 25, as vendas acontecem pelo Sympla.

Para os amantes de churrasco

O Burn Experience contará com diversos cortes de carne Milk Shake Estúdio/Divulgação



A 11ª edição do Burn Experience chega à Casa de Retiro São José, no bairro Dom Cabral. A principal atração do evento gastronômico são os chefs da equipe Carnívoros BBQ, que comandarão mais de 20 cortes e receitas. A festa também terá especialistas gastronômicos, como Sheilla Furman – uma das finalistas do reality “The Taste Brasil”, e “TOP Chef Brasil”, Alê Pinheiro e a Lokombomotiva. Além de carnes, o festival terá doces, sorvetes e cervejas, o Burn Experience é open bar e open food com ingressos a partir de R$ 275.

Serviço

Love Wine

Sábado, 27 de abril, 13h às 23h

Parque do Palácio - Palácio das Mangabeiras

Rua Prof. Djalma Guimarães, 161 - Mangabeiras

ingressos: ingresse.com

@lovewinefestiva

Festival Butequeiros

Sábado, 27 de abril, 13 às 22h

Mercado Distrital Santa Tereza

Rua São Gotardo, 273 – Santa Tereza

ingressos: Sympla.com.br

www.festivalbutequeiros.com.br

@festivalbutequeiros

Burn Experience



Sábado, 27 de abril, 13h às 20h

Casa de Retiros São José

Avenida Itaú, 475 – Dom Cabral



ingressos: centraldoseventos.com.br

@burnexperience



* Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos