Anitta lançou seu sexto álbum ‘Funk Generation’ nesta sexta-feira (26/4). Com 15 faixas, o trabalho traz diversas nuances do funk, em homenagem à trajetória musical da artista. Mas uma das canções soou mais especial para os fãs mineiros. Isso porque ela traz elementos semelhantes ao MTG, batida muito utilizada pelos funkeiros belo-horizontinos.



“O Funk, a batida das favelas cariocas que ganhou o mundo, faz parte da cultura de quem mora nas favelas brasileiras, de onde venho. Foi considerado inútil e até associado ao crime organizado. Um reflexo do preconceito de classe e do racismo que assombra a nossa sociedade. Hoje me sinto realizada e muito feliz em ver que o funk é fonte de inspiração no cenário musical brasileiro e mundial. Um gênero com valor, premiado e admirado. Espero que vocês possam curtir, dançar, cantar e celebrar comigo o poder do funk brasileiro!”, anunciou Anitta nas suas redes sociais.

A nova aposta internacional de @Anitta, o álbum FUNK GENERATION, tem um toque de Belo Horizonte: A faixa ‘Sabana’ traz raízes do MTG, conhecido como "Funk de BH", muito utilizado, por exemplo, nas músicas do MC Rick e vários outros MCs da capital.

Horas depois, a página BH é Meu País compartilhou suas impressões sobre a música 'Sabana'.

O funk MTG, termo que vem se destacando nos últimos anos, faz referência a montagem que mistura do funk carioca com diferentes elementos do hip-hop, do trap e do plug. Conforme divulgado pela equipe de Anitta, ‘Sabana’ tem sample da música ‘Pelada’, de autoria de MC Jacaré.

Embora o MC seja goiano, ele tem influências do MTG, bem como ‘Sabana’ de Anitta. A equipe da cantora confirmou que quis trazer a batida no estilo do funk feito em Belo Horizonte para a faixa.

Com parcerias com Brray, Bad Gyal, Dennis, Pedro Sampaio e Sam Smith, “Funk Generation” é o primeiro álbum de Anitta após “Versions of Me”, de 2022. Marca registrada da cantora, o álbum traz faixas em português, inglês e espanhol.

Os fãs da cantora estavam ansiosos para o lançamento, uma vez que a cantora contou que o álbum estava a caminho. Mas parece que a espera valeu a pena. Diversos posts nas redes sociais enaltecem as novas músicas.



"Caralho, está muito bom, Anitta, você botou para f*der", elogiou um perfil. “A última vez em que o Twitter deitou pra Anitta desse jeito foi quando ela lançou Envolver e vimos no que deu… eita Funk Generation, tu vai brilhar”, previu outro.

"Terão que forçar muito para dizer que este álbum está ruim, viu? Isso está uma preciosidade. Tem tempo que não fazem um álbum tão dançante assim. Eu tô nostálgico ao nível época de moderador do 'Conexão Anitta'. Que saudades", declarou outro internauta