Ao que tudo indica, o ex-casal Bruna Marquezine, 28, e Neymar, 32, se reencontrou em Miami, na festança que Anitta deu na noite desta terça-feira (26/3). A cantora começou a celebrar a chegada dos 31 anos.

Isso porque o craque brasileiro, que está na cidade com o filho e é muito amigo da artista, marcou presença. Já a atriz publicou e suas redes sociais o look escolhido para a festa.





Porém, por conta de Anitta ter proibido celulares e registros do que rolava dentro da balada, não é possível saber como foi esse cara a cara do ex-casal.

Convidados ilustres

Além dos dois, marcaram presença no festão numa casa noturna nomes como Jade Picon, Angélica, Luciano Huck, Bruna Marquezine, Marina Sena, Bruna Griphao, David Brazil, Sabrina Sato, Juliette, Gaby Amarantos e Carolina Dieckmann.





Logo na entrada do evento, já era exibido um grande banner com uma foto de Anitta de maiô e óculos. A cantora usou uma roupa decotada e toda preta com lingerie fio-dental à mostra.