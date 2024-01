Há cinco anos sem fazer show em Belo Horizonte e pela primeira vez com o bloco “Ensaios da Anitta” na cidade, a cantora levou uma multidão para a Esplanada do Mineirão neste sábado (27/1).

Os portões foram abertos às 14h, mas a cantora só subiu ao palco 360°, montado no centro da pista do evento, às 18h20. Começou o show ao som de “Na batida”, um de seus primeiros sucessos.

Anitta incendiou o público e entrou, de fato, em clima de carnaval com “Combatchy”. Andou e dançou pelos quatro cantos da Esplanada quando cantou “Modo turbo”, “Avisa lá” e o seu bombástico hit “Envolver”, a música mais escutada do mundo em março de 2022.

Com o repertório preparado especialmente para o público brasileiro, Anitta, que hoje foca seus trabalhos no exterior, deu outro olhar ao passado ao interpretar as parcerias sertanejas “Some que ele vem atrás” e “Loka”.

Mas ela não esqueceu do presente com "Bellakeo", faixa em parceria com o cantor mexicano Peso Pluma, que atingiu o top 10 das músicas mais ouvidas do mundo neste mês.

Às 19h, a primeira participação especial: Djonga. Fã declarada do rapper belo-horizontino, a cantora abriu espaço para que ele cantasse “Solto”, “Leal” e “Penumbra”, além de seu característico grito “Fogo nos racista”, aplaudido pela funkeira. Também estavam previstas participações da sertaneja Lauana Prado, do grupo de pagode Menos é Mais e do DJ Lucas Beat.

Homenagem à Beija-Flor

Em encontro com a imprensa no início da tarde, Anitta revelou seu look, um dos grandes destaques do evento - que vem gerando burburinhos nas redes sociais.

A cantora chegou vestida de dourado, em referência ao samba-enredo “Mineirinho genial! Nova Lima, cidade natal: Marquês de Sapucaí, o poeta imortal” (2016), da Beija Flor de Nilópolis.

Quando questionada sobre o porquê da escolha das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo como tema de seus ensaios, Anitta afirmou que o Carnaval do Rio é uma paixão desde quando era criança. "Meu tio é da Velha Guarda do Império Serrano, que é minha escola de coração, e ele me levou nas quadras quando eu era pequeninha”, disse.

“Eu tive essa ideia neste ano, por ter gravado um clipe lá, inclusive na Beija Flor, de uma música que não é nem em português, mas que eu queria mostrar esse lado pra fora (do país). Mais de 30% dos meus seguidores nas minhas redes não é brasileiro, não fala português”, completou.

Amante do clima de fevereiro, Anitta já declarou que não abre mão do carnaval brasileiro e explica que ter seu próprio evento é, também, uma realização pessoal.

“Maravilhoso ter meu próprio show, imenso e lotado, do jeito que são os ensaios. Eu tô super feliz. Tá dando tudo certo, tanto aqui, quanto fora. Eu tô só alegria e gratidão”, concluiu a popstar.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa