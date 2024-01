A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) anunciou nessa semana os indicados de três categorias das premiações: Artista do Ano, Show do Ano e Artista Revelação.



Com relação à categoria Show do Ano de 2023, a banda de rock de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Black Pantera, concorre ao lado de Caetano Veloso, Titãs, Luiza Lian e Russo Passapusso + Antonio Carlos e Jocafi. Segundo a APCA, a divulgação dos vencedores deve vai acontecer na semana que vem.

Formado em 2014, o trio mineiro de 'crossover', estilo que traz misturas do rock como o heavy metal e o hardcore, já se apresentou no Rock in Rio de 2022, além de alguns festivais nos EUA, países da Europa e também da América do Sul.Além disso, os roqueiros de Uberaba já lançaram três álbuns e apareceram em um telão de Nova York. “Depois do nosso Griô entrar na lista dos 50 melhores discos de 2023 da @apcapremio, somos um dos 5 finalistas de Melhor Show também. Quem nos conhece e já foi nos ver sabe que fazemos a parada com muito amor; não importa como estejamos fisicamente e mentalmente”, publicou Black Pantera, por meio de suas redes sociais.“Essa é uma premiação que acontece há mais de 60 anos após uma seleção de críticos do Brasil inteiro. E estar entre os cinco melhores shows de uma premiação tão respeitada é mais um motivo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, produzindo mais e nos dedicando cada vez mais para oferecer um melhor show e melhores discos”, considerou o baterista do Black Pantera, Rodrigo Pancho.Artista do anoLudmillaMarcelo D2Pato FuPittyTitãsShow do anoBlack Pantera – Ascensão TourCaetano Veloso – Transa, 50Luiza Lian – 7 Estrelas - Quem Arrancou o CéuRusso Passapusso + Antonio Carlos & Jocafi – Alto da MaravilhaTitãs – EncontroArtista revelaçãoAmanda MagalhãesDadá JoãozinhoLoreta ColucciMateus Fazeno RockTerraplanaA APCA é uma instituição cultural sediada na cidade de São Paulo (SP) e foi fundada em 1951.