Cinco anos depois de sua última apresentação em BH, Anitta traz à Esplanada do Mineirão seu projeto de carnaval, neste sábado (27/1), prometendo seis horas de folia.

Além de relembrar hits de carreira e sucessos do carnaval, ela recebe convidados especiais: o rapper mineiro Djonga, o grupo de pagode Menos é Mais, a sertaneja Lauana Prado e o funkeiro DJ Lucas Beat.



A maratona da turnê “Ensaios da Anitta” começou em 6 de janeiro, em Salvador, e passou por Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A inspiração vem dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.



Um destaque da apresentação é o figurino da cantora. Idealizados pelo paulista Daniel Ueda e executados pela estilista Michelly X (responsável pela fantasia de Paolla Oliveira no carnaval passado), os looks de Anitta se inspiram nas rainhas de bateria.

Defesa da Amazônia e dos indígenas

A primeira escola de samba homenageada pela cantora carioca foi a Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo (RJ), campeã do Grupo Ouro do desfile de 2023. No seu perfil oficial no Instagram, Anitta explicou o porquê da escolha.



“Começando a temporada 2024 do meu carnaval com o tema 'escolas de samba', cheguei vestida em homenagem ao Porto da Pedra, de São Gonçalo, Rio de Janeiro! Desde a criação de 'blocos de carnaval', os temas sociais e políticos surgiram no meio da festa. Em 2023, a escola trouxe o tema “A jangada: 800 léguas na Amazônia” para o seu desfile.



Um tema que, além de mostrar a diversidade, beleza e grandiosidade da nossa floresta, sinalizou a importância urgente da preservação e recuperação, bem como a proteção dos territórios e direitos indígenas. Sessenta e nove por cento da floresta amazônica é brasileira. Ao manter a Amazônia viva, estamos combatendo o aquecimento global e as mudanças climáticas”, afirmou Anitta.



Em Florianópolis (SC), ela lembrou a Grande Rio, de Duque de Caxias, vestindo figurino vermelho e brilhante, em referência à vitória da escola, no desfile de 2022, com o tema “Fala majeté! Sete chaves de Exu”.

Em Brasília, a “Poderosa” vestiu verde e dourado em homenagem à Mocidade Independente de Padre Miguel e lembrou Elza Soares. Em Fortaleza, foi a vez do Salgueiro e do tema do desfile em 2020, o mineiro Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil.

Yasuke e Lampião

No Recife, Anitta prestou tributo às escolas de São Paulo por meio da Mocidade Alegre, campeã do desfile paulistano do último ano com a história de Yasuke, negro que se tornou respeitado samurai no Japão.



No Rio de Janeiro, Anitta usou a fantasia de Lampião, tema do desfile da carioca Imperatriz Leopoldinense em 2023. Antes de chegar a BH, ela se apresentou em São Paulo com figurino prata, lembrando a Gaviões da Fiel e a fantasia de baronesa do café exibida por Sabrina Sato em 2013.



Por enquanto, a cantora carioca deixa o mistério no ar sobre a homenagem que fará em BH. Deve revelá-la apenas no dia do ensaio de seu look.

“ENSAIOS DA ANITTA”



Neste sábado (27/1), na Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz, São Luiz). Os portões serão abertos às 14h, com show às 17h30. Pista/3º lote: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia). Pista premium: R$ 880 (inteira) e R$ 440 (meia). Camarote/último lote: R$ 1.140 (inteira) e R$ 570 (meia). Informações: www.carnavaldaanitta.com.br





FIQUE ATENTO

>>> A previsão para sábado é de sol com muitas nuvens. A temperatura prevista é de máxima de 26°C e mínima de 17°C.

>>> O local é descoberto. Durante a tarde, a Meteorologia prevê 90% de probabilidade de chuva. A organização permite a entrada de capas, mas guarda-chuvas são proibidos.

>>> É permitida a entrada de garrafas e copos de água natural fechados. Haverá pontos de hidratação e bebedouros durante o show, em cumprimento à portaria da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que obriga organizadores a oferecerem água potável gratuita ao público.

>>> É permitida entrada de protetor solar, óculos escuros, chapéus, bonés, câmera portátil não profissional, pacote de tabaco e seda lacrados e maço de cigarro lacrado.

>>> É proibida a entrada de medicamentos controlados (só aceitos acompanhados de receita médica); copos, garrafas, taças de plástico ou acrílico, com ou sem marca; perfumes e desodorantes aerosol; capacetes; mochilas grandes; substâncias ilícitas de qualquer natureza; objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes ou qualquer outro item que possa causar ferimentos; substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas; fogos de artifício; objetos de vidro; armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais e semiprofissionais com lente intercambiável; bastão para foto.

