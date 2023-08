677

O que Jaime não esperava é que, no tempo em que esteve fora, ocorreram diversas mudanças, e o lar que deixou não é mais o mesmo. A família está prestes a perder a casa devido ao atraso do pagamento do aluguel e ele precisa lidar com o velho dilema de não conseguir um bom emprego por não ter experiência prévia. Assim, sua única alternativa é trabalhar como faxineiro junto de sua irmã mais nova, Milagro (Belissa Escobedo).





É durante um dia de trabalho que Jaime conhece a bilionária Jenny Kord (Bruna Marquezine). Criada especialmente para o longa, a personagem é filha de um dos fundadores das Indústrias Kord, empresa especializada na produção de tecnologias de ponta que detém em segredo a posse de uma arma alienígena capaz de destruir o mundo, o Escaravelho Besouro Azul.









A solitária Jenny é apresentada como brasileira no filme e até fala algumas palavras em portugês, no entanto, a relação com o país não é aprofundada durante a narrativa e a referência pode passar sem ser percebida por espectadores de outros países.



A jovem perdeu a mãe aos 6 anos de idade e também precisa lidar com a ausência do pai, Ted, que, depois da morte da mulher, ficou obcecado por estudos sobre o escaravelho e desapareceu sem explicações.



Besouro Azul

Com o sumiço de Ted Kord, sua ressentida irmã, a vilã Vicki (Susan Sarandon), assume o controle da empresa. Contudo, Jenny é contra as intenções da tia de transformar o negócio da família em referência na produção de armamentos bélicos e, a partir daí, iniciam-se os conflitos da trama.









Em um mero acaso, a poderosa arma cai nas mãos de Jaime. Apesar de ter sido advertido a não abrir, tocar ou olhar para a caixa que contém o objeto, é claro que o jovem desobedece. O besouro se instala na coluna do garoto e passa a controlá-lo.

Jaime então assume a postura de um herói com pouca idade, desajeitado e inexperiente, que precisa aprender a controlar a armadura e seus novos poderes (assim como a trajetória do Homem-Aranha). O garoto passa a tentar delinear qual o seu propósito com as novas habilidades e conta com a ajuda do pai como mentor de sua jornada de autodescoberta.





Com roteiro baseado na típica jornada do herói, o desenrolar da história é previsível. A novidade é a inserção da família não só como parte do desenvolvimento de uma trama secundária, mas como personagem ativo do início ao fim.





Dessa forma, o núcleo familiar dos Reyes constitui o terceiro personagem principal da narrativa, trazendo bons toques de humor e emoção. Sempre unida e empenhada em seguir junta, não importa o que aconteça, a família acompanha o Besouro Azul em todos os contratempos que surgem em seu caminho.









Embora consiga um resultado convincente na relação entre os personagens, o filme não escapa de repetir estereótipos na representação dos latinos: família pobre e numerosa com membros que precisam trabalhar muitas horas por dia em empregos desvalorizados.



O diretor porto-riquenho Ángel Manuel Soto e o roteirista mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, no entanto, salpicaram a história com referências da cultura pop latina, com elementos que vão da trilha sonora à decoração da casa dos Reyes, passando por citações a personagens como Chapolin Colorado.



Inicialmente, Bruna Marquezine foi anunciada como par romântico de Xolo Maridueña, porém, a relação entre os dois personagens não é muito bem explorada ao longo das mais de duas horas de filme.





O filme não tem relação com fatos ocorridos em longas anteriores da DC Comics e constrói uma narrativa própria. Por outro lado, algumas falas do herói deixam claro que a trama se passa na mesma realidade em que vivem heróis como o Super Homem e o Batman.





Devido à greve de roteiristas e atores em Hollywood, Bruna Marquezine não está promovendo o longa. "Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que ‘Besouro Azul’ merece", afirmou ela, num post no Instagram.





Além de recorrer aos fãs, a atriz também contou com o apoio de amigos famosos, entre eles Sasha Meneghel, Manu Gavassi e Enzo Celulari, que já fizeram posts nas suas redes divulgando "Besouro Azul".



"BESOURO AZUL" (EUA, 2023, 127 min.). De Angel Manuel Soto. Com Xolo Maridueña, Susan Sarandon, Bruna Marquezine. Estreia nesta quinta (17/8), em salas dos complexos Cineart, Cinemark, Cinépolis e Cinesercla.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes