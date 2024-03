A atriz Camila Mendes, conhecida por seu papel em Riverdale, chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (27/3) ao postar um pote cheio de pães de queijo com o comentário “nada diz bem-vinda a casa mais que um pote de pão de queijo”.

Camila Mendes a americana mais brasileira que existe no mundo pic.twitter.com/jwZquYsnA9 — sky ????? (@dreamskyperroni) March 27, 2024

Filha de brasileiros, Camila já surpreendeu os fãs diversas vezes se arriscando no português e contando o que mais ama no Brasil. Com mãe de Porto Alegre (RS) e pai de Brasília (DF), a artista sempre arruma um jeito de se conectar ainda mais com o público brasileiro.



Sou fã da BRASILEIRA Camila Mendes. — jose luka??? (@naoseimeu1) March 27, 2024

Recentemente a atriz atuou no filme “Música”, produção do Prime Vídeo. Ela interpretou Isabella, uma jovem brasileira. O filme que fala sobre sinestesia é estrelado por Rudy Mancuso, seu namorado na vida real e que, assim como ela, também é descendente de brasileiros.

O filme estreia na plataforma dia 4/1 e, apesar de não ser o foco da narrativa, parece que vai trazer bastante brasilidade.