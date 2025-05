Um ônibus de viagem da empresa Viação Cometa bateu em uma torre de transmissão de energia na Avenida Babita Camargos, esquina com a Rua Osório de Morais, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (28/5). A torre é de alta tensão, com 138 mil volts, e o acidente deixou moradores de Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Santa Luzia e Caeté (cidades da RMBH) sem energia por cerca de oito minutos.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros (CBMMG), pequenos focos de incêndio foram identificados na alta tensão, bem como um vazamento de líquido vindo do veículo.

Equipes especializadas em atendimento a produtos perigosos (QBRN) foram deslocadas até o endereço para avaliar a substância vazada. Não há vítimas.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) informou que a torre tem alto risco de tombamento da estrutura e, por isso, a via foi totalmente interditada nos dois sentidos.

Equipes da Transcon e da Cemig foram ao local. A empresa de transporte solicita aos motoristas que evitem a região e busquem rotas alternativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Cemig, as regiões da capital mais afetadas pela batida foram as Centro-Sul e a Oeste, mas que, até o momento em que esta reportagem foi publicada, quase todos os clientes prejudicados já tiveram suas redes de energia reestabelecidas. A companhia informou, ainda, que uma equipe atua na manutenção da torre atingida pelo ônibus.



*Matéria em atualização

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino