Incêndio atinge loja de doces no Centro de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um incêndio atingiu uma loja de doces, na Avenida Olegário Maciel, Centro de BH, na tarde desta sexta-feira (23/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início em um escritório do estabelecimento comercial, que fica ao lado de um hotel.





O fogo atingiu parte do telhado e gerou um grande volume de fumaça, que se espalhou para o hotel. Segundo os bombeiros, por medida preventiva, os hóspedes e funcionários foram evacuados com segurança. Não houve vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Os bombeiros informaram que, após a extinção do fogo, os militares fizeram o rescaldo da área. Há suspeita de que a origem das chamas esteja relacionada a um dano elétrico. Segundo a corporação, o imóvel tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido. A área afetada foi isolada e o proprietário acompanhou todo o atendimento.