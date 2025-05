BH: acidente termina em incêndio no Anel Rodoviário

Um carro pegou fogo em um acidente no Anel Rodoviário de BH, sentido Vitória (ES), na tarde desta quarta-feira (21/5). As chamas foram apagadas por um carro pipa que passava no momento do incêndio.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG) e do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo, um VW Gol, branco, teve toda a parte da frente destruída. O motorista estava sozinho e não se machucou.

A Polícia Militar ainda está apurando os motivos que levaram ao acidente. Informações iniciais sugerem um engavetamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu no quilômetro 538, no bairro Estrela do Oriente região Oeste. O trânsito não foi interditado e o fluxo segue normal.

