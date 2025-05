Motociclista de 72 anos acessa rodovia por via rural e morre em acidente

Um motociclista de 72 anos morreu ao bater em um carro no momento em que acessava a rodovia MGC-452, por meio de uma via vicinal (rural), nessa segunda-feira (19/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



Um carro que ia no sentido Uberlândia não conseguiu frear a tempo e colidiu com a moto que o idoso conduzia.



O homem chegou a receber socorro da concessionária responsável pelo trecho, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O motociclista havia batido com a cabeça no para-brisa do carro.



O motorista do carro não se feriu e estava com documentação em dia. O acesso usado pelo motociclista é considerado de risco.

