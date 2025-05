Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Corrida Lagoa dos Ingleses, que será realizada no dia 20 de julho, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento, que promete repetir o sucesso da estreia em dezembro de 2024, espera reunir mais de mil atletas e aproximadamente 5 mil visitantes em um dia inteiro dedicado ao esporte e ao bem-estar. As inscrições estão disponíveis no site.

Com percursos planejados para diferentes níveis de preparo físico, a programação inclui uma corrida de 10 km, uma corrida de cinco km e uma caminhada de dois km. A iniciativa é promovida pela CSul Lagoa dos Ingleses em parceria com a TBH Esportes e a marca Track & Field, que assina os kits dos participantes - com camisa, mochila e itens esportivos personalizados.

Segundo Philippe Alcântara, head de marketing da CSul, a proposta é oferecer mais que uma simples corrida. "Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, que une performance, bem-estar e conexão com a natureza. Depois do sucesso da primeira edição, voltamos com um evento ainda mais estruturado, reafirmando o esporte como parte fundamental da vida na região", afirma.

O local escolhido, a Lagoa dos Ingleses, é um dos principais destinos para a prática de esportes ao ar livre em Minas Gerais. Com estrutura segura, natureza exuberante e tradição em sediar grandes eventos como a All Limits, a Copa Internacional de Mountain Bike e a Corrida Track & Field, o espaço se consolida como referência para o fomento da cultura esportiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Corrida Lagoa dos Ingleses também aposta na integração entre atletas e público geral, oferecendo atividades ao longo de oito horas de programação. Além da competição, o evento propõe um ambiente familiar e inclusivo, estimulando hábitos saudáveis e o convívio social através do movimento.