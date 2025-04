Nova Lima terá simulado de emergência em barragens

A cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai realizar nesta quarta-feira (16/4), um simulado prático de emergência envolvendo as barragens da Mina de Águas Claras (MAC). A atividade está marcada para as 10h e será coordenada pela Defesa Civil Municipal, com apoio da mineradora Vale.



O exercício será voltado para moradores, trabalhadores e pessoas que circulam pela Zona de Autossalvamento (ZAS) das estruturas 5, 6, 7A e 7B da mina. Estão incluídos na área de abrangência bairros como Alvorada, Boa Vista, Bonfim, Cabeceiras, Cascalho, Cristais, Rosário, Santa Cruz, entre outros.

Segundo a Defesa Civil, o simulado tem caráter preventivo e não está relacionado a qualquer alteração nos níveis de segurança das barragens. A ação atende ao Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e tem como objetivo reforçar a cultura de prevenção, além de capacitar a comunidade sobre como agir em caso de uma eventual emergência.

Durante o simulado, haverá o acionamento das sirenes de alerta, com aviso prévio de que se trata de um exercício. Ao ouvir o alarme, os participantes deverão seguir as placas de rota de fuga até o ponto de encontro mais próximo – locais previamente definidos como seguros.



A participação é voluntária, mas recomendada como oportunidade para que a população conheça o protocolo de segurança. Além de orientar os moradores, o exercício também serve para que os órgãos públicos possam testar o funcionamento dos sistemas de alarme e sinalização.

A Zona de Autossalvamento é considerada uma área crítica, onde o tempo de resposta em caso de rompimento da barragem não permite intervenção imediata de autoridades. Por isso, o preparo da população é fundamental.

Como parte da preparação, a Vale realizou no dia 2 de abril um seminário com a comunidade para tirar dúvidas e repassar informações sobre as condições das barragens e o funcionamento do simulado.