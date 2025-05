Ação mira grupo que causou prejuízo de R$ 20 milhões em fraudes bancárias

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias mobiliza mais de 100 agentes em todo o estado de Minas Gerais na manhã desta quinta-feira (22/5).

Agentes cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Belo Horizonte, Região Metropolitana e interior de Minas.

A operação mira uma organização criminosa especializada em estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos.

As investigações revelam um sofisticado esquema fraudulento envolvendo o conluio de gerentes de agências bancárias, com atuação voltada à obtenção de empréstimos e movimentações ilícitas em nome de terceiros.

Até o momento, foram identificadas mais de 100 vítimas – entre pessoas físicas e jurídicas – em diversas regiões do estado. O prejuízo total causado pelo grupo criminoso ultrapassa R$ 20 milhões.

A apuração teve início em setembro de 2024, no município de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, depois que uma vítima denunciou um empréstimo fraudulento contraído em seu nome.

A Polícia Civil irá divulgar mais informações sobre a ação no decorrer do dia de hoje.