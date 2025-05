Suspeito de envolvimento na morte de ambulante no RJ é preso na Grande BH

Um homem de 33 anos, suspeito de participação no homicídio de um comerciante em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi preso no Bairro Santo Antônio, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (21/5).

O crime ocorreu em 4 de março deste ano, na terça-feira de Carnaval, quando um vendedor ambulante de bebidas, de 40 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo após desentendimento com três turistas de Minas Gerais, informou a Polícia Civil do Rio (PCERJ). A prisão aconteceu com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Conforme a PCERJ, a discussão começou depois de uma suposta cobrança por um copo de gelo. O trio teria afirmado ser “do crime” em Minas. Após se afastarem, os suspeitos retornaram minutos depois e, durante a passagem de um trio elétrico acompanhado de uma multidão, um deles efetuou um disparo de arma de fogo contra o comerciante, que morreu no local. A PCERJ e a PCMG não deixaram claro se o tiro foi dado pelo homem preso nesta quarta-feira.

No dia do crime, com auxílio de populares, um deles foi preso pouco depois pela Polícia Militar e se negou a revelar a identidade dos demais. A polícia fluminense, no entanto, conseguiu identificá-los após análise de imagens de câmeras de segurança do entorno. Ambos, inclusive, foram reconhecidos por testemunhas e tiveram a prisão decretada pela Justiça.

O homem capturado nesta quarta tem anotações criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e roubo, informou a PCERJ. Segundo a Polícia Civil mineira, durante o cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos um veículo de luxo blindado e uma quantia em dinheiro não especificada.

O terceiro homem identificado por participação no crime ainda está foragido. Segundo a PCERJ, ele tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. “As diligências seguem para localizá-lo e prendê-lo”, frisou a instituição policial.