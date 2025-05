MG: mulher dá à luz em garagem sem saber que estava grávida

Uma mulher de 46 anos deu à luz na entrada da garagem da casa onde trabalha como cuidadora de um idoso, de 90, no Centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ela alegou não saber que estava grávida e entrou em trabalho de parto. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (19/5). As informações são da TV Alterosa.

A mulher chegou a sair do imóvel para pedir ajuda, porque estava sentindo muitas dores abdominais. Foi nesse momento que o bebê, um menino, nasceu. A reportagem conversou com um aposentado que passava pelo local e flagrou o momento do parto. “Eu cheguei na hora e já tinha um pessoal aqui. Ela apareceu pedindo socorro e o neném caiu no chão. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida”, disse.

Em entrevista à Inter TV dos Vales, a mãe contou que passou por um procedimento para colocação de balão intragástrico no ano passado. Após cerca de cinco meses, retirou o balão por causa de incômodos e problemas intestinais, mas, mesmo assim, enfrentou inchaço abdominal.

"Minha barriga começou a inchar. Só que eu não preocupei, pois achei que era problema de intestino. (...). Quando eu cheguei no portão, eu senti uma pressão muito forte. Aí eu chamei a vizinha do lado. Quando eu falei: ‘Me ajuda aqui!’. Desceu um negócio. Quando eu olhei, era um menino. Caiu lá no chão e eu não sabia que estava grávida”, disse.

Mãe e filho foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital e passam bem.

