Uma clínica de fertilização in vitro em Brisbane, na Austrália, está no centro de uma polêmica após admitir, em fevereiro deste ano, um erro que resultou no nascimento do filho biológico de uma paciente em outra mulher. O incidente, classificado como "erro humano", ocorreu em uma das 23 unidades da rede Monash IVF e gerou grande repercussão na comunidade médica e entre os pacientes da clínica.

A confusão veio à tona quando os verdadeiros pais biológicos solicitaram a transferência de embriões congelados para outra clínica. Durante o processo, os profissionais notaram que havia um a menos do que o esperado no armazenamento.

Uma investigação revelou que esse embrião havia sido descongelado e transferido indevidamente para outra paciente, que posteriormente deu à luz uma criança saudável.

De acordo com o portal australiano, News.com.au, o diretor executivo da Monash IVF, Michael Knaap, manifestou publicamente o pesar da instituição pelo ocorrido. "Estamos profundamente consternados. Em nome da Monash IVF, quero expressar meu sincero arrependimento. Este é um episódio isolado, mas que nos leva a reforçar nossos protocolos com ainda mais rigor", declarou.

A clínica afirma ter iniciado auditorias internas adicionais e encomendado uma investigação independente para compreender melhor o que levou ao equívoco.

Histórico de problemas

O caso acontece meses após a empresa ter fechado um acordo de US$ 56 milhões (aproximadamente R$ 330 milhões) com cerca de 700 ex-pacientes em um processo coletivo por destruição indevida de embriões devido a testes genéticos falhos. Na ocasião, cerca de 35% dos embriões descartados foram erroneamente classificados como inviáveis.

Mesmo com o histórico de problemas, a Monash IVF não admitiu responsabilidade legal em nenhum dos casos. A situação reacende o debate sobre a segurança e os padrões éticos em procedimentos de fertilização assistida na Austrália, onde aproximadamente um em cada 18 bebês nasce por meio desses tratamentos.

Fertilização in vitro

O processo de fertilização in vitro, apesar de amplamente utilizado, envolve etapas complexas e custos elevados. O preço médio por ciclo gira em torno de US$ 11.795 (cerca de R$ 65 mil) a US$ 12.989 (cerca de R$ 76 mil), com valores reduzidos após os descontos do Medicare.