Bebê ‘salva a vida’ da mãe após acidente gravíssimo

Em um caso que combina milagres e medicina, Kate Via, uma influenciadora de 23 anos, foi salva por seu próprio filho após um acidente de carro quase fatal em Nebraska, nos Estados Unidos. Em 21 de novembro de 2024, a jovem estava grávida de 20 semanas de seu filho, Isaac, quando seu veículo colidiu contra um caminhão reboque. Ela sofreu graves ferimentos e ficou em coma por meses, mas o bebê, que nasceu no último domingo, 25/3, desempenhou um papel crucial em sua sobrevivência.

Kate, que tem mais de 130 mil seguidores no TikTok, estava a caminho do supermercado para comprar ingredientes para um desejo de gravidez quando ocorreu o acidente.

Os paramédicos a encontraram no local com múltiplas fraturas, hemorragias cerebrais e danos às artérias carótidas. Apesar da gravidade dos ferimentos, os médicos acreditam que sua pressão arterial elevada devido à gestação e as células-tronco do bebê foram fatores determinantes para a sua sobrevivência.

Isaac nasceu no último domingo, dois dias antes da data prevista, em boas condições de saúde. Mesmo com a jornada de recuperação pela frente, a família celebra a vida e o milagre da sobrevivência.

Kate Via e seu marido Josh no Madonna Rehabilitation Imagem: GoFundMe

Em uma entrevista à emissora KOAT-TV, ela explica o incidente: "Os médicos disseram que o bebê me salvou um pouco", comentou. Ela passou semanas na UTI e, em fevereiro, foi retirada do coma induzido.

Seu marido, Josh, contou que sua primeira palavra ao despertar foi "bebê", seguida de "mãe". Isso, segundo ele, demonstrava sua preocupação com o filho ainda não nascido.

Após a recuperação inicial, Via foi transferida para a Madonna Rehabilitation, onde está reaprendendo a andar, falar e realizar atividades cotidianas. A fisioterapeuta Kailyn Wiseman, que acompanha sua recuperação, destacou a determinação da mulher: "Estava claro que ela estava lutando por muito mais do que apenas ela mesma”.

Kate Via e seu marido no hospital Imagem: GoFundMe

A recuperação de Kate Via segue um longo caminho, com uma cirurgia complexa marcada para corrigir complicações nas suas artérias.

Para apoiar a jovem e sua família durante esse período desafiador, foi criado um GoFundMe, uma plataforma norte-americana com fins lucrativos que permite que as pessoas arrecadem dinheiro para determinadas situações, que vão desde festas até doenças e cirurgias, como é o caso da mãe de primeira viagem. A família já arrecadou mais de US$ 9.500.

A jornada de Kate ainda está longe de ser concluída, mas, como ela mesma diz, "é um milagre e uma bênção".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice